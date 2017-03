Verkoop personenauto's wint vaart

BUNNIK - De verkoop van personenauto's zat afgelopen maand stevig in de lift. In vergelijking met februari 2015 steeg het aantal verkochte voertuigen met meer dan 15 procent tot 32.329 auto's. Renault was met een marktaandeel van ruim 9 procent het meest verkochte merk. De populairste auto was de KIA Picanto.

Door ANP - 2-3-2017, 14:05 (Update 2-3-2017, 14:05)

Brancheorganisatie Bovag, die donderdag met de cijfers naar buiten kwam, merkte daarbij op dat afgelopen maand een één werkdag minder dan telde dan schrikkeljaar 2016. Na nummer 1 Renault completeerden Peugeot en Opel de top drie van meest verkochte merken. De Renault Clio en de Toyota Aygo maakten de modellen top drie volledig.

In de eerste twee maanden van het jaar werden 83.470 nieuwe auto's op kenteken gezet. Dit betekende een stijging van bijna 22 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.