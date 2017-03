Winst FrieslandCampina loopt op

AMERSFOORT - FrieslandCampina heeft vorig jaar 5,5 procent meer winst geboekt, op een omzet die 2 procent lager was dan in 2015. Het zuivelbedrijf profiteerde van de stijgende prijzen voor basiszuivelproducten als melkpoeder en boter, lagere inkoopkosten en aantrekkende verkopen in Azië.

Door ANP - 2-3-2017, 10:50 (Update 2-3-2017, 10:50)

Het zuivelbedrijf meldde donderdag een nettowinst van 362 miljoen euro over 2016, op een omzet van 11 miljard euro. Het concern verkocht meer producten, maar deed dat tegen gemiddeld lagere prijzen, bij ongunstige wisselkoersen.

FrieslandCampina verwacht dat de melkproductie in Nederland dit jaar licht daalt, door de maatregelen die worden genomen om het mestoverschot aan te pakken. Het bedrijf verwacht dat de prijzen voor basiszuivelproducten rond het niveau van de afgelopen maanden blijven schommelen.