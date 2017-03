Kas Bank blinkt uit op kalm Damrak

AMSTERDAM - De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een klein verlies aan de nieuwe handelsdag begonnen. Elders in Europa kwamen de hoofdgraadmeters eveneens nauwelijks in beweging. Bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 was er bovengemiddelde aandacht voor Kas Bank dat voorbeurs zijn boeken opende.

2-3-2017

De AEX stond na ruim een halfuur 0,2 procent lager op 504,04 punten. De MidKap stond 0,1 procent in de min op 732,80 punten. De graadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stonden tot 0,2 procent in de plus.

Kas Bank zag zijn winst vorig jaar dalen ten opzichte van een jaar eerder. Wel liet de tweede jaarhelft een duidelijke verbetering zien, onder meer door kostenbesparingen. Beleggers zetten het aandeel van de effectendienstverlener ruim 7 procent in de plus.

Gemalto

De AEX-index werd aangevoerd door digitaal beveiliger Gemalto, met een winst van 1,1 procent. Ahold Delhaize en Unilever sloten de rij met verliezen van ruim 1 procent.

Heineken verloor 0,7 procent. Daarmee presteerde de brouwer in lijn met branchegenoot Anheuser-Busch InBev, die in Brussel 1,4 procent inleverde nadat het de boeken van vorig jaar had geopend. De Heineken-concurrent kampte met een moeilijk jaar waarbij vooral de verkopen in Brazilië terugliepen.

Adecco

De Zwitserse uitzendorganisatie Adecco verloor in Zürich 1,6 procent. 's Werelds grootste uitzender zag de omzet groeien en werd daarbij vooral geholpen door betere resultaten in Frankrijk, Italië en Duitsland. In het kielzog van Adecco speelde Randstad op het Damrak 0,7 procent kwijt.

Deutsche Telekom verloor in Frankfurt 1,7 procent aan beurswaarde, hoewel het bedrijf naar eigen zeggen afgelopen jaar aan de verwachtingen heeft voldaan. Daarbij zag het zowel de omzet als het bedrijfsresultaat stijgen. De winst viel wel lager uit, vooral door de val van het Britse pond. Daardoor werd het belang van Deutsche Telekom in branchegenoot BT minder waard.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,4 procent lager op 53,65 dollar. Brent werd 0,2 procent goedkoper bij 56,26 dollar per vat. De euro werd voor 1,0535 dollar verhandeld, tegen 1,0565 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.