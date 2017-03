'Nederlandse bedrijven bevreesd voor brexit'

DEN HAAG - Veel Nederlandse bedrijven die actief zijn in Groot-Brittannië vrezen de gevolgen van de brexit. Ze voorzien complexere douaneprocedures als de Britten daadwerkelijk uit de EU zijn vertrokken en meer administratieve rompslomp, stelde ondernemersvereniging evofenedex donderdag op basis van eigen onderzoek.

Door ANP - 2-3-2017, 9:13 (Update 2-3-2017, 9:13)

Daaruit blijkt dat een kwart van de bedrijven die importeren uit of exporteren naar het Verenigd Koninkrijk nu al hinder ondervindt van de brexit. Dit komt doordat hun Britse partners beslissingen en investeringen uitstellen. Op termijn voorziet bijna driekwart van de ruim honderd ondervraagde ondernemingen moeilijke douaneprocedures, terwijl bijna de helft hogere invoerrechten voorziet.

De bedrijven hopen dat er ook na de onderhandelingen over het vertrek van de Britten uit de EU sprake is van een gelijk speelveld, met eenvoudige douaneregels en efficiënte goederenstromen. Het Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van Nederland, en is daarmee volgens evofenedex goed voor zo’n 300.000 banen.