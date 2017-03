'AEX staat voor iets hogere opening'

AMSTERDAM - De AEX-index op Beursplein 5 staat donderdag voor een licht hogere opening. Beleggers in Amsterdam moeten het doen met een nagenoeg lege agenda, al staan nog wel cijfers over de inflatie in Europa op de rol. Bij de kleinere fondsen staat Kas Bank, dat voorbeurs de boeken opende, in de belangstelling.

Door ANP - 2-3-2017, 8:22 (Update 2-3-2017, 8:22)

De Europese aandelenbeurzen sloten woensdag met stevige winsten, geholpen door signalen dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk nog deze maand weer wordt verhoogd. In dat verband wordt ook uitgekeken naar de publicatie van het Europese inflatiecijfer later op de ochtend, dat van groot belang is voor de koers van het monetaire beleid in de eurozone.

Kas Bank zag zijn winst vorig jaar dalen ten opzichte van een jaar eerder. De effectendienstverlener had last van uitdagende marktomstandigheden met aanhoudend lage rentes en politieke onzekerheden. Wel liet de tweede jaarhelft een duidelijke verbetering zien, onder meer door kostenbesparingen.

Obligatie

Staalconcern ArcelorMittal maakte bekend een obligatie van 1,5 miljard dollar vervroegd te gaan aflossen. Het uitstaande bedrag van de lening bedraagt nog ruim 850 miljoen dollar. De aflossing wordt gefinancierd met bestaande middelen.

Verder openden een aantal grote buitenlandse bedrijven de boeken. Die zetten mogelijk ook de koersen van Nederlandse fondsen in beweging. Uitzendconcern Adecco, branchegenoot van Randstad, zag de omzet afgelopen maanden verder groeien. 's Werelds grootste uitzender werd daarbij vooral geholpen door betere resultaten in Frankrijk, Italië en Duitsland.

Inzage

Bierconcern Anheuser-Busch InBev gaf ook inzage in de boeken. De Heineken-concurrent kampte met een moeilijk jaar waarbij vooral de verkopen in Brazilië terugliepen. De nettowinst halveerde bijna, vooral door de hoge kosten voor de overname van SABMiller. De megafusie levert naar verwachting wel grotere besparingen op dan eerder gedacht.

De AEX-index in Amsterdam eindigde woensdag 2 procent hoger op 505,04 punten. De MidKap steeg 1,3 procent naar 733,24 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er 1,7 tot 2,1 procent bij. De beurzen in New York sloten opnieuw met records.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond voorbeurs 0,5 procent lager op 53,57 dollar. Brent werd 0,4 procent goedkoper bij 56,16 dollar per vat. De euro werd voor 1,0530 dollar verhandeld, tegen 1,0565 dollar bij het slot van de Europese beurzen op woensdag.