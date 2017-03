'Hogere prijs bij beursgang Snap'

ANP 'Hogere prijs bij beursgang Snap'

Door ANP - 1-3-2017, 22:51 (Update 1-3-2017, 22:51)

Het sociale mediabedrijf, dat nog geen winst heeft gemaakt maar wel stevige omzetgroei laat zien, meldde vorige maand zelf nog een bandbreedte van 14 tot 16 dollar voor de prijs van het aandeel. Het gaat hoe dan ook om de grootste beursgang in de technologiesector sinds Alibaba in 2014. De Chinese webwinkelgigant haalde destijds zo'n 25 miljard dollar op in New York.

Met de app Snapchat kunnen gebruikers elkaar foto's en video's sturen die na verloop van tijd weer verdwijnen.