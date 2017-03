Wall Street sluit opnieuw met records

NEW YORK - De beurzen in New York zijn woensdag met flinke winsten de handel uitgegaan. Net als in Europa reageerden beleggers op Wall Street enthousiast op nieuwe signalen die erop wijzen dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk nog deze maand weer wordt verhoogd.

Door ANP - 1-3-2017, 22:32 (Update 1-3-2017, 22:32)

De Dow-Jonesindex sloot 1,5 procent hoger op een nieuw record van 21.115,55 punten. Daarmee is de graadmeter met dertig toonaangevende fondsen ruim een maand na de mijlpaal van 20.000 punten alweer door de 21.000-puntengrens gegaan. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent naar 2395,96 punten en technologiegraadmeter Nasdaq noteerde eveneens een plus van 1,4 procent, bij 5904,03 punten. Dit zijn eveneens recordslotstanden.

Enkele bestuurders van de Federal Reserve hebben erop gewezen dat er een gerede kans is dat de rente in de VS deze maand opnieuw wordt verhoogd. Volgens de centrale bankiers is de Amerikaanse economie daar sterk genoeg voor.

JPMorgan Chase

Vooral financiële fondsen deden het goed bij beleggers. JPMorgan Chase was met een plus van 3,3 procent met afstand de sterkste stijger in de Dow. Branchegenoot Goldman Sachs kreeg er 1,9 procent aan beurswaarde bij. Oliereus ExxonMobil, die aankondigde zich komende tijd meer op het boren in schaliegesteenten te richten, steeg 2,1 procent.

Er waren ook diverse bedrijven die een kijkje in de boeken gaven. Zo won doe-het-zelfketen Lowe's bijna 10 procent. Ook de resultaten van Office Depot en Weight Watchers vielen in de smaak. Ze werden respectievelijk een kleine 16 en meer dan 27 procent hoger gezet. Cyberveiligheidsbedrijf Palo Alto Networks ging juist meer dan 24 procent onderuit, vanwege tegenvallende kwartaalcijfers.

Time Inc

Tijdschriftenuitgever Time Inc sloot verder 6 procent hoger, na een bericht op basis van ingewijden dat geïnteresseerde partijen binnenkort een bod op het bedrijf kunnen uitbrengen.

Op Wall Street werd tevens nog nagekauwd op de speech die Donald Trump een dag eerder gaf in het Amerikaanse Congres. De president herhaalde daarin dat hij binnenkort met een enorme belastingverlaging gaat komen en grote investeringen in infrastructuur.

De euro werd verhandeld voor 1,0544 dollar, tegen 1,0567 dollar dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 0,7 procent lager op 53,67 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper, bij 56,25 dollar per vat.