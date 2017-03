Europese beurzen met flinke winsten gesloten

ANP Europese beurzen met flinke winsten gesloten

AMSTERDAM - De Europese aandelenbeurzen zijn woensdag met flinke winsten gesloten. Beleggers waren goedgemutst omdat er steeds meer signalen zijn die er op wijzen dat de rente in de Verenigde Staten mogelijk nog deze maand weer wordt verhoogd. Dat kan verder druk zetten op de waarde van de euro, wat weer gunstig is voor de Europese export.

Door ANP - 1-3-2017, 17:57 (Update 1-3-2017, 17:57)

De AEX-index in Amsterdam eindigde 2 procent hoger op 505,04 punten. De MidKap steeg 1,3 procent naar 733,24 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs kregen er 1,7 tot 2,1 procent bij.

Toonaangevende Amerikaanse centrale bankiers hebben aangegeven dat de Federal Resevere halverwege deze maand serieus zal overwegen de rente opnieuw te verhogen. Dat vooruitzicht zette meteen al druk op de waarde van de euro. De Europese munt werd verhandeld voor 1,0567 dollar, tegen 1,0615 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.

ArcelorMittal

De AEX werd aangevoerd door staalfabrikant ArcelorMittal, die 5,2 procent hoger sloot. Net als elders in Europa hadden financiële fondsen als ABN AMRO, ING en Aegon eveneens een goede dag, met plussen tot 3,9 procent.

Supermarktbedrijf Ahold Delhaize, dat met meevallende winstcijfers kwam, werd 3,5 procent meer waard. Vooral de kasstroom en de marges overtroffen de verwachtingen, dankzij goede prestaties in Nederland en de VS.

Air France-KLM

In de MidKap was Air France-KLM met afstand de grootste winnaar. Het luchtvaartbedrijf won meer dan 4 procent.

Telegraaf-moeder TMG steeg bij de kleinere fondsen bijna 4 procent tot 6,15 euro per aandeel. Talpa, het investeringsbedrijf van John de Mol, verhoogde zijn bod op het mediabedrijf naar 6,35 euro per aandeel, waar de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie 5,90 euro per aandeel voor TMG overheeft. Die twee noemen de prijs van Talpa overigens niet realistisch, aangezien ze al een meerderheid van de aandelen hebben.

Zalando

Verder trok onder meer Zalando de aandacht. Analisten vrezen dat de winstgevendheid van de Duitse webwinkel onder druk komt te staan door stijgende investeringen. Zalando noteerde 0,8 procent lager in Frankfurt.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond vlak op 54,00 dollar. Brent werd 0,1 procent duurder bij 56,54 dollar per vat.