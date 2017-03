Vraag naar grote auto's helpt GM vooruit

DETROIT - General Motors (GM) heeft in februari ruim 4 procent meer auto's verkocht in de Verenigde Staten dan een jaar eerder. De grootste autobouwer van de VS profiteerde naar eigen zeggen van de sterke vraag naar pick-uptrucks en suv's en wist daarmee de verwachtingen van analisten te overtreffen.

Door ANP - 1-3-2017, 16:29 (Update 1-3-2017, 17:16)

Dat gold ook voor het Japanse Nissan, dat bijna 4 procent meer auto's aan de man wist te brengen. Ford, de nummer twee van de Amerikaanse markt, zag zijn verkopen met 4 procent dalen. Die krimp was minder sterk dan door kenners werd verwacht, eveneens door sterke verkopen in het grotere segment.

Volkswagen toonde verder een stevig herstel. De Amerikaanse verkopen van het door een groot dieselschandaal geplaagde Duitse concern gingen met circa 14 procent omhoog. Die relatief grote toename komt vooral doordat er in de vergelijkbare maand vorig jaar juist erg weinig Volkswagens en Audi's aan de man gebracht werden. Analisten hadden daarom eigenlijk zelfs rekening gehouden met een verkoopstijging van 17 procent.

Fiat Chrysler viel afgelopen maand uit de toon. Het Italiaans-Amerikaanse fusiebedrijf verkocht 10 procent minder auto's in de VS dan in februari 2016, waar op een min van ruim 8 procent werd gerekend.