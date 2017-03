Benelux onderzoekt levensduur apparaten

BRUSSEL - Nederland, België en Luxemburg gaan samen onderzoeken of ze de levensduur van apparaten als koelkasten, wasmachines en strijkijzers kunnen verlengen. Dat maakte de adjunct-secretaris-generaal van de Benelux, Alain de Muyser, woensdag bekend.

Door ANP - 1-3-2017, 14:45 (Update 1-3-2017, 14:45)

Nu moeten apparaten vaak geheel worden vervangen als een bepaald onderdeel ermee ophoudt. De Benelux-landen wijzen op de voordelen voor de portemonnee van de consument en voor het milieu als meer apparaten gerepareerd kunnen worden. Bovendien kan dat banen opleveren.

De Benelux wil voorloper worden in de Europese Unie op het vlak van levensverlenging voor apparaten. Een werkgroep die zich over het onderzoek gaat buigen, is woensdag voor het eerst bijeengekomen. Wanneer de resultaten bekend worden, is nog niet duidelijk.