Ahold Delhaize en TMG uitblinkers op Damrak

AMSTERDAM ( - ) - Supermarktconcern Ahold Delhaize was woensdag met afstand de grootste winnaar in de Amsterdamse AEX-index. Het bedrijf opende de boeken over het afgelopen jaar en werd daar door beleggers voor beloond. Telegraaf Media Groep (TMG) behoorde bij de kleinere bedrijven tot de uitschieters, na een hoger overnamebod van Talpa.

Door ANP - 1-3-2017, 9:19 (Update 1-3-2017, 9:54)

De AEX stond in het eerste handelsuur 1 procent hoger op 500,51 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 727,56 punten. De indices in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen 0,6 tot 1,1 procent. Beleggers verwerken ook de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump voor het Congres, waarin hij een positievere toon aansloeg en onder meer zei een biljoen dollar te gaan investeren in infrastructuur.

Ahold Delhaize dikte 3,4 procent aan in de hoofdindex. Het fusiebedrijf deed goede zaken in de Verenigde Staten en Nederland, terwijl in België de feestdagenperiode wat zwakker uitviel. De AEX kende tussentijds in Gemalto en KPN de enige verliezers met kleine minnen.

TMG steeg 4,6 procent tot 6,19 euro per aandeel. Talpa, het investeringsbedrijf van John de Mol, biedt nu 6,35 euro per aandeel, waar de combinatie Mediahuis en VP Exploitatie 5,90 euro per aandeel voor TMG overhebben. Die twee noemen de prijs van Talpa overigens niet realistisch, aangezien ze al een meerderheid van de aandelen hebben.

Bodemonderzoeker Fugro (min 1,4 procent) en baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis (plus 0,6 procent) kwamen ook in beweging. Boskalis heeft zijn belang in Fugro volledig afgebouwd.

In Frankfurt speelde Zalando 4,5 procent kwijt. Analisten vrezen dat de winstgevendheid van de Duitse webwinkel onder druk komt te staan door stijgende investeringen. Oliebedrijf Eni won in Milaan 1,9 procent na de presentatie van cijfers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 53,87 dollar. De Brentprijs zakte 0,1 procent naar 56,45 dollar per vat. De euro was 1,0534 dollar waard tegen 1,0615 dollar bij het slot van de Europese beurzen op dinsdag.