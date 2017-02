Kleine uitslagen op Europese beurzen

ANP Kleine uitslagen op Europese beurzen

AMSTERDAM - De Europese beursgraadmeters kwamen dinsdag nauwelijks in beweging. Net als in de VS zijn beleggers in afwachting van de speech van de Amerikaanse president Donald Trump in het Congres in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd). Mogelijk wordt dan meer duidelijk over zijn economische plannen.

Door ANP - 28-2-2017, 15:55 (Update 28-2-2017, 15:55)

In Amsterdam stond de AEX-index rond 15.45 uur 0,1 procent in de min op 494,51 punten. De MidKap steeg 0,3 procent naar 721,88 punten. De graadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,1 tot 0,2 procent.

In de markt wordt gehoopt dat Trump meer duidelijk kan maken over zijn plannen voor de Amerikaanse economie en het bedrijfsleven. Sinds zijn verkiezing zijn beurskoersen sterk opgelopen door de verwachting dat hij de groei op zijn minst op korte termijn zal stimuleren.

Daler

Aalberts Industries was met een min van 4,3 procent veruit de sterkste daler onder de 25 hoofdfondsen van de AEX. Het bedrijf kwam met jaarcijfers die aan de verwachtingen voldeden en een hoger dividend dan een jaar eerder. Veel beleggers namen echter hun winst, omdat de koers van Aalbers de afgelopen tijd al flink was gestegen.

SBM Offshore leidde de AEX met een winst van 1,3 procent. Verder deden NN Group, ABN AMRO, Galapagos, Randstad en Gemalto het goed met plussen van circa 1 procent.

In de MidKap was Air France-KLM de grote winnaar met een koerswinst van 2,6 procent. Beursintermediair Flow Traders boekte bij de middelgrote fondsen een winst van 1,9 procent. ING gaf een koopadvies voor het aandeel.

Buitenland

Op de beurs in Frankfurt leverde staalconcern Salzgitter 2,5 procent in. Het bedrijf liet weten dit jaar op een flink hogere winst te rekenen, geholpen door de aantrekkende staalprijzen, maar beleggers hadden op nog meer gehoopt. De Duitse branchegenoot ThyssenKrupp zakte 1 procent en op Beursplein 5 verloor ArcelorMittal 0,8 procent, ondanks de aankondiging uit Brussel dat de EU zich beter gaat wapenen tegen de dump van goedkoop staal uit China.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,9 procent tot 53,57 dollar. De Brentprijs zakte 0,7 procent naar 55,55 dollar per vat. De euro was 1,0600 dollar waard, tegen 1,0618 dollar bij het slot van de Europese beurzen op maandag.