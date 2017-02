Kosten drinkwater nog niet helder genoeg

DEN HAAG - Drinkwaterbedrijven geven nog altijd niet duidelijk genoeg aan hoe hun tarieven tot stand komen. Dat blijkt uit onderzoek waarvan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de uitkomsten dinsdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 28-2-2017, 11:38 (Update 28-2-2017, 11:38)

Volgens de ACM maken de tien drinkwaterbedrijven in Nederland nog onvoldoende helder welk deel van de in rekening gebrachte kosten verband houdt met de daadwerkelijke productie en levering van water. De toezichthouder constateert dat op basis van de drinkwatertarieven van 2016.

Een eerder onderzoek in 2013 bracht ook al tekortkomingen aan het licht. Sindsdien is de transparantie er wel wat op vooruitgegaan, maar nog niet genoeg. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die de ACM om advies had gevraagd, heeft waterbedrijven nog een jaar de tijd gegeven om hun leven te beteren.