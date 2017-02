Omzet kappersbranche trekt verder aan

DEN HAAG - Kappers en schoonheidsspecialisten hebben opnieuw een goed jaar achter de rug, maar de branche is nog niet hersteld van de crisis. Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Door ANP - 28-2-2017, 11:17 (Update 28-2-2017, 11:17)

De totale omzet kwam ruim 4 procent hoger uit dan in 2015. Daarmee werd een vervolg gegeven aan het al in 2014 in gang gezette herstel in de kappersbranche. De verkoopstijging is echter voor een groot deel te danken aan het oplopen van de prijzen.

Het volume, oftewel de klandizie van de kappers en schoonheidsspecialisten, ging vorig jaar met dik 2 procent omhoog. Hier is de weg naar boven weer gevonden, maar het aantal knipbeurten en andere verkopen is volgens het CBS nog ver verwijderd van het niveau van 2008.