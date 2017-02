Bestuurder Uber weg om verzwijgen onderzoek

SAN FRANCISCO - Bestuurder Amit Singhal van Uber Technologies vertrekt bij het techbedrijf, nadat aan het licht kwam dat bij zijn vorige werkgever Google een onderzoek naar hem liep vanwege seksuele intimidatie. Dat maakte het bedrijf achter onder meer de bekende taxi-app maandag bekend.

Door ANP - 27-2-2017, 22:17 (Update 27-2-2017, 22:17)

Volgens ingewijden zou hij bij zijn aanstelling hebben verzwegen dat bij zijn vorige werkgever een onderzoek naar hem liep. Topman Travis Kalanick zou, toen dat alsnog aan het licht kwam, het ontslag van Singhal hebben geëist.

Singhal was was pas een maand in dienst bij de afdeling engineering van Uber. Hij hield onder meer toezicht op de ontwikkeling van software. Hij werkte sinds 2000 vijftien jaar voor Google waar hij eindverantwoordelijke was voor de technologische ontwikkeling van de gelijknamige zoekmachine, die aan de basis stond van het succes van het Amerikaanse technologiebedrijf.