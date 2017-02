PostNL onderuit op Beursplein 5

ANP PostNL onderuit op Beursplein 5

AMSTERDAM - PostNL was maandag de grote verliezer op een relatief kalm Damrak. Hoewel het postbedrijf nieuwe bezuinigingen aankondigde, de winstverwachting verhoogde en aandeelhouders beloonde met dividend, ging het aandeel toch in de uitverkoop. Het sentiment op de Europese beurzen was verder overwegend licht positief.

Door ANP - 27-2-2017, 17:52 (Update 27-2-2017, 17:53)

De AEX-index op Beursplein 5 sloot nagenoeg vlak op 494,81 punten. De MidKap, met daarin PostNL, daalde 0,5 procent tot 719,69 punten. De indices in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent. Parijs sloot vlak.

PostNL was veruit de sterkste daler in de MidKap met een min van 7,4 procent. De resultaten van de afgelopen maanden voldeden volgens analisten niet aan de verwachtingen. Met name in de internationale markt was het herstel minder dan gedacht.

Ajax

In de AEX was staalconcern ArcelorMittal de sterkste stijger met een koerswinst van 1,4 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize, dat later deze week de boeken opent, sloot de rij met een verlies van 0,9 procent.

Bij de kleinere fondsen wist Ajax een eerder koersverlies goed te maken, nadat het gedurende de sessie met cijfers naar buiten kwam. Het aandeel sloot uiteindelijk een fractie hoger. De beursgenoteerde voetbalclub sloot de eerste helft van boekjaar 2016/2017 af met een nettowinst van 29,5 miljoen euro.

Euronext

In Londen verloor beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) 1,1 procent. De fusie tussen LSE en de Duitse branchegenoot Deutsche Börse staat op losse schroeven. LSE waarschuwde dat de deal zoals deze nu op tafel ligt, met een waarde van bijna 30 miljard euro, waarschijnlijk niet wordt goedgekeurd door de Europese Commissie. Deutsche Börse daalde 2,4 procent in Frankfurt.

Euronext, de exploitant van de beurzen in onder meer Parijs en Amsterdam, zakte ruim 2 procent omdat de overname van het Franse afhandelbedrijf LCH.Clearnet in gevaar komt door de onzekerheid over de fusie van LSE en Deutsche Börse.

Olie

In Milaan verloor verzekeraar Generali bijna 3 procent. De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo is niet meer geïnteresseerd in een overname van Generali. Intesa ziet onvoldoende groeimogelijkheden bij een samengaan. Intesa sprong 5,5 procent omhoog.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent naar 54,22 dollar en Brent werd ook 0,4 procent duurder bij 56,19 dollar. De euro was 1,0618 waard, tegen 1,0580 dollar bij het Europese slot op vrijdag.