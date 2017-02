Toezichthouder bij AFM treedt tijdelijk terug

AMSTERDAM - Bart Koolstra treedt tijdelijk terug als lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat meldde de AFM maandag.

Door ANP - 27-2-2017, 13:50 (Update 27-2-2017, 13:50)

Koolstra legt zijn taak volgens de AFM op eigen verzoek neer, in verband met recente publiciteit over een controledossier van de onderneming Eriks, waar hij als senior partner van accountantskantoor PwC bij betrokken was. NRC publiceerde zaterdag een artikel over misstanden bij een dochterbedrijf van Eriks in Dubai, waar PwC in 2010 al over schreef in zijn jaarlijkse accountantsverslag.

Een woordvoerder van de AFM liet weten dat Koolstra zijn functie in ieder geval neerlegt tot er meer duidelijkheid is over de zaak. Of de AFM zelf ook onderzoek doet in deze kwestie kon hij niet zeggen.