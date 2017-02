Utrecht bij meest competitieve regio's Europa

ANP Utrecht bij meest competitieve regio's Europa

BRUSSEL - Utrecht is wederom hoog geëindigd op een lijstje van de meest competitieve regio's van Europa. De provincie heeft wel zijn eerste plaats moeten afstaan aan Londen, dat bij de vorige editie in 2013 nog op de tweede plek belandde.

Door ANP - 27-2-2017, 12:40 (Update 27-2-2017, 12:40)

De Europese Commissie beoordeelt sinds 2010 elke drie jaar welke gebieden het beste scoren op tal van thema's die belangrijk zijn voor de economie, zoals infrastructuur en innovatie. Utrecht is ditmaal op een gedeelde tweede plaats geëindigd, samen met het Britse Berkshire, Buckinghamshire en Oxfordshire.

In de top 10 van 2016 komen verder geen andere Nederlandse regio's voor. Daarmee doet ons land het wat concurrentiekracht betreft ietsje minder dan drie jaar terug. Nederland behoort samen met het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Denemarken en Zweden niettemin nog altijd tot de best scorende landen in de EU.

De minst competitieve regio's bevinden zich voornamelijk in Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Zuid-Italië. Helemaal onderaan de lijst staat het Zuid-Amerikaanse Frans-Guyana, dat ook als een EU-regio wordt beschouwd.