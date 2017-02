PostNL grote verliezer op Damrak

AMSTERDAM - PostNL was maandagochtend de grote verliezer op de beurs in Amsterdam. Het postbedrijf kondigde nieuwe bezuinigingen, een verhoging van de winstverwachting en een dividend aan, maar beleggers deden het aandeel toch in de verkoop.

Door ANP - 27-2-2017, 11:51 (Update 27-2-2017, 11:53)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde richting het middaguur vrijwel onveranderd op 495,01 punten. De MidKap, met daarin PostNL, daalde 0,6 procent tot 719,07 punten. De indices in Frankfurt en Londen stegen tot 0,2 procent, Parijs ging een fractie omlaag.

PostNL bungelde onderaan de MidKap met een min van 7 procent. Er worden de komende jaren weer veel banen geschrapt bij het postbedrijf, wat tot grote besparingen moet leiden. De winst zal op de langere termijn hoger uitvallen dan eerder gedacht. Aandeelhouders werd verder een dividend over 2016 voorgesteld. De resultaten van de afgelopen maanden voldeden volgens analisten echter niet aan de verwachtingen.

Wolters Kluwer

In de AEX was informatiebedrijf Wolters Kluwer de grootste stijger met een koerswinst van 1,5 procent. Philips volgde een plus van 0,8 procent, na een adviesverhoging door Bank of America.

In Londen ging beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) ruim 3 procent onderuit. De fusie tussen LSE en de Duitse branchegenoot Deutsche Börse is in gevaar. LSE waarschuwde dat de deal zoals deze nu op tafel ligt, met een waarde van bijna 30 miljard euro, waarschijnlijk niet wordt goedgekeurd door de Europese Commissie.

Deutsche Börse daalde bijna 3 procent in Frankfurt. Euronext, de exploitant van de beurzen in onder meer Parijs en Amsterdam, zakte 2,7 procent omdat de overname van het Franse afhandelbedrijf LCH.Clearnet in gevaar komt door de onzekerheid over de fusie van LSE en Deutsche Börse.

Milaan

In Milaan verloor verzekeraar Generali 3,6 procent. De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo is niet meer geïnteresseerd in een overname van Generali. Intesa ziet onvoldoende groeimogelijkheden bij een samengaan. Intesa sprong 5 procent omhoog.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent naar 54,36 dollar en Brent werd 1 procent duurder bij 56,52 dollar. De euro was met 1,0580 dollar evenveel waard als bij het Europese slot op vrijdag.