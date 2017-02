PostNL verliezer op Damrak na jaarcijfers

ANP PostNL verliezer op Damrak na jaarcijfers

AMSTERDAM - De aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met een kleine winst geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten de jaarcijfers van PostNL, dat ondanks de aankondiging van nieuwe bezuinigingen en dividend de grote verliezer was in de MidKap.

Door ANP - 27-2-2017, 9:23 (Update 27-2-2017, 9:56)

De AEX-index stond in het eerste handelsuur 0,3 procent hoger op 496,18 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 721,12 punten. De indices in Parijs, Frankfurt en Londen gingen tot 0,5 procent vooruit.

PostNL stond onderaan in de MidKap met een min van 6,6 procent. Het postbedrijf schrapt de komende vier jaar opnieuw veel banen, wat voor een besparing in de Nederlandse postdivisie moet zorgen van 115 miljoen euro. Dankzij die aanhoudende reorganisatie en de groei in de pakkettendienst valt de winst de komende jaren hoger uit dan eerder werd voorspeld. Aandeelhouders werd verder een dividend over 2016 voorgesteld, waar tot op heden werd vastgehouden aan de belofte van een eerste uitkering over 2017.

Philips

Philips was de grootste stijger in de AEX met een plus van 1,5 procent, na een adviesverhoging door Bank of America. Unilever won 1,2 procent. Er dreigt naar verluidt een strijd los te breken onder de aandeelhouders van Unilever. De Britse en Amerikaanse grootaandeelhouders zouden eisen dat de winsten op korte termijn omhoog gaan.

In Londen ging beursbedrijf London Stock Exchange (LSE) ruim 3 procent onderuit. De fusie tussen LSE en de Duitse branchegenoot Deutsche Börse is in gevaar. LSE waarschuwde dat de deal zoals deze nu op tafel ligt, met een waarde van bijna 30 miljard euro, waarschijnlijk niet goedgekeurd zal worden door de Europese Commissie.

Euronext

Deutsche Börse daalde 3,2 procent in Frankfurt. Euronext, de exploitant van de beurzen in onder meer Parijs en Amsterdam, zakte 4,4 procent omdat de overname van het Franse afhandelbedrijf LCH.Clearnet in gevaar kan komen door de onzekerheid over de fusie van LSE en Deutsche Börse.

In Milaan verloor verzekeraar Generali 4,5 procent. De Italiaanse bank Intesa Sanpaolo is niet meer geïnteresseerd in een overname van Generali. Intesa ziet onvoldoende groeimogelijkheden bij een samengaan. Intesa sprong 5,7 procent omhoog.

De prijs van een vat Amerikaanse olie won 0,9 procent op 54,46 dollar en Brent werd 1,1 procent duurder bij 56,63 dollar. De euro was 1,0570 dollar waard, tegen 1,0580 dollar bij het Europese slot vrijdag.