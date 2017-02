'Blijf investeren in technologische sector'

ZOETERMEER - De vooruitzichten voor de Nederlandse technologische industrie zijn goed. Keerzijde is evenwel dat het gebrek aan gekwalificeerd personeel door de toenemende vraag nóg knellender wordt. Daarvoor waarschuwt brancheorganisatie FME zondag.

Ondernemers in de technologische industrie hebben het sinds 2008 niet meer zo zonnig ingezien als nu. De omzet en export zitten in de lift en ook de prijsontwikkeling is positief. Daarmee is de branche volgens FME van groot belang voor de Nederlandse economie.

De belangenbehartiger roept het nieuwe kabinet dan ook op fors te blijven investeren in onderzoek en innovatie. ,,We moeten stoppen met somberen en trots zijn op deze groeimotor voor Nederland'', aldus FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink. ,,Er liggen enorme kansen voor het creëren van meer werkgelegenheid.''