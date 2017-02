Buffett: immigratie maakte succes VS mogelijk

OMAHA - Het succes van de Amerikaanse economie door de eeuwen heen is niet in de laatste plaats te danken aan het harde werk van ,,een stroom aan getalenteerde en ambitieuze immigranten''. Dat schrijft investeerder Warren Buffett in zijn jaarlijks brief aan de aandeelhouders van zijn bedrijf Berkshire Hathaway.

Door ANP - 26-2-2017, 13:38 (Update 26-2-2017, 13:38)

Buffett maakt in de dit weekeinde gepubliceerde brief geen enkele verwijzing naar het beleid van president Donald Trump, die immigratie aan banden wil leggen. Maar zonder nieuwkomers zouden de ,,wonderbaarlijke'' economische prestaties van Amerika volgens hem niet mogelijk zijn geweest.

Over de recente poging van Kraft Heinz om Unilever in te lijven, rept Buffett evenmin in zijn brief. De succesvolle belegger heeft een fiks belang in de Amerikaanse voedingsmiddelengigant en zou nauw betrokken zijn geweest bij het afgewezen bod op de Brits-Nederlandse branchegenoot.