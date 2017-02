Enthousiasme beleggers licht afgenomen

AMSTERDAM - Beleggers hebben iets minder vertrouwen in de economische situatie in Nederland. Ook is hun verwachting voor de AEX wat getemperd. Dat blijkt uit de BeleggersBarometer van ING. De barometer stond begin dit jaar op de hoge score van 148, maar is intussen gedaald tot 141.

Door ANP - 25-2-2017, 8:44 (Update 25-2-2017, 8:44)

Driekwart van de beleggers denkt dat de America First-politiek van president Donald Trump niet goed is voor de wereldeconomie. Wel zijn ze positief over het stijgende consumentenvertrouwen in eigen land: de helft verwacht dat dit in 2017 blijft stijgen.

Met de verkiezingen in zicht groeit het aantal beleggers dat niet weet op welke partij ze moeten stemmen. Voor degenen die het wel weten zijn VVD (18 procent) en PVV (15 procent) favoriet.