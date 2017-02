Banken onder druk op lager Wall Street

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York koersten vrijdag halverwege de handel in de min. De lange reeks recordslotstanden van de laatste tijd lijkt daarmee ten einde te komen. De Dow-Jonesindex sloot een dag eerder voor de tiende handelsdag op rij op een recordniveau. Net als eerder op de dag in Europa gingen ook in de VS financiële aandelen onderuit.

Door ANP - 24-2-2017, 19:39 (Update 24-2-2017, 19:39)

De Dow stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,3 procent lager op 20,749 punten. De brede S&P 500 daalde ook 0,3 procent op 2357 punten en de technologiebeurs Nasdaq speelde eveneens 0,3 procent kwijt bij 5820 punten.

De banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs waren de grootste verliezers onder de hoofdfondsen op Wall Street met minnen tot 1,5 procent. Ook branchegenoten Citigroup en Bank of America gingen omlaag.

JC Penney

It-bedrijf Hewlett Packard Enterprise leverde 7,7 procent in. Het bedrijf dat zich toelegt op software en systemen voor bedrijven, zag de omzet afgelopen kwartaal sterk teruglopen en verlaagde zijn winstverwachting voor het gehele jaar.

JC Penney kreeg de handen ook niet op elkaar en daalde 5,9 procent. Het winkelbedrijf wist voor het eerst sinds 2010 weer een nettowinst te behalen. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een fors verlies. Het concern wil de komende tijd tot wel 140 vestigingen sluiten en duizenden banen schrappen.

Olie

Warenhuisketen Nordstrom steeg 5,4 procent. De kwartaalwinst van de onderneming was hoger dan analisten hadden voorspeld, al viel de omzet lager uit dan verwacht. Ook sportwinkelketen Foot Locker zette een stap vooruit op de beurs. De stijging van de winst en de omzet afgelopen jaar werd beloond met een plus van 8,2 procent.

De beurswaarde van de luxueuze huizeninrichter RH ging na cijfers door het dak. Het voormalige Restoration Hardware steeg bijna 27 procent.

De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent tot 54,04 dollar en Brent zakte eveneens 0,8 procent, tot 56,12 dollar per vat. De euro was 1,0574 dollar waard, tegen 1,0581 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag.