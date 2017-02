'Wall Street neemt adempauze na recordopmars'

ANP 'Wall Street neemt adempauze na recordopmars'

NEW YORK ( - ) - De aandelenbeurzen in New York lijken vrijdag even een punt te zetten achter de recordjacht van de afgelopen tijd en lager te gaan openen. Bij die opmars wist de Dow-Jones donderdag voor de tiende handelsdag op rij op een recordslotstand te bereiken. Zoiets is in drie decennia niet voorgekomen.

Door ANP - 24-2-2017, 15:06 (Update 24-2-2017, 15:06)

Winkelbedrijf JC Penney kwam voor opening met cijfers over het afgelopen boekjaar naar buiten. De detailhandelaar wist voor het eerst sinds 2010 weer een nettowinst te behalen. Een jaar eerder leed het bedrijf nog een fors verlies. Het concern wil de komende tijd tot wel 140 vestigingen gaan sluiten.

De kwartaalwinst van warenhuisketen Nordstrom was hoger dan analisten hadden voorspeld, maar de omzet viel lager uit dan verwacht. Ook sportwinkelketen Foot Locker opende de boeken. In het afgelopen jaar werd meer winst en omzet behaald. De luxueuze huizeninrichter Restoration Hardware publiceerde eveneens resultaten.

HP Enterprise

Verder is er aandacht voor Hewlett Packard Enterprise, dat donderdag na het slot de cijfers publiceerde. HP Enterprise, dat zich toelegt op software en systemen voor bedrijven, zag de omzet afgelopen kwartaal sterk teruglopen en verlaagde zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Het aandeel lijkt fors lager te gaan openen.

Op macro-economisch gebied komen kort na opening gegevens over de verkoop van nieuwbouwwoningen in de VS en definitieve cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan.

Donald Trump

Beleggers kijken alvast uit naar volgende week. Op dinsdag gaat president Donald Trump in het Congres waarschijnlijk meer details naar buiten brengen over zijn belastinghervormingen. Volgende week vrijdag geven Fed-voorzitter Janet Yellen en vicevoorzitter Stanley Fischer speeches.

De Dow sloot donderdag 0,2 procent hoger op 20.810,32 punten. De brede S&P 500 sloot vlak op 2363,81 punten en de technologiebeurs Nasdaq speelde 0,4 procent kwijt bij 5835,51 punten.