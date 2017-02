Nieuwe cao voor schoonmakers

AMSTERDAM - Schoonmakers kunnen een loonsverhoging tegemoetzien van in totaal 3,75 procent als onderdeel van een nieuwe cao. Werkgevers en werknemers bereikten daarover vrijdag een akkoord. De nieuwe cao geldt voor 120.000 werknemers in de branche.

Door ANP - 24-2-2017, 12:50 (Update 24-2-2017, 12:50)

Brancheorganisatie OSB bevestigde vrijdag dat er na lang onderhandelen een akkoord op tafel ligt waarin ook vakbonden CNV en FNV zich kunnen vinden. De nieuwe cao treedt op 1 juli in werking en heeft een looptijd van twee jaar. Opvallend detail uit de afspraken is dat een aantal proeven wordt gestart waarbij schoonmakers binnen een bedrijf meer klusjes gaan doen zodat ze meer uren kunnen maken. Voorbeelden daarvan zijn het bezorgen van post, cateringwerkzaamheden en het plegen van klein onderhoud. ,,Met een paar uur extra werken bereiken we meer dan met een paar procent loonsverhoging", aldus CNV.

Ook zijn de wachtdagen bij ziekte nu definitief verleden tijd voor schoonmakers, nadat eerder al uit onderzoek was gebleken dat het afschaffen van wachtdagen niet zorgde voor een hoger ziekteverzuim.

De vorige cao-onderhandelingen in de branche, drie jaar geleden, zorgden nog voor een hoop gedoe. Toen legden veel schoonmakers onder meer bij de NS en op Schiphol het werk neer. Door de acties kregen reizigers te maken met vervuilde stations en vieze treinen. Dit keer waren dat soort acties niet nodig, stelt onderhandelaar Jan Kampherbeek van vakbond CNV. ,,De vorige keer hadden we een driejarige cao afgesloten. De tussenliggende jaren hebben we gebruikt om vaker met de werkgevers te praten'', zo verklaart hij.