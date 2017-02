Besi grote winnaar op Beursplein 5

AMSTERDAM - De Europese beurzen toonden donderdagmiddag een relatief vlak beeld. In Amsterdam was toeleverancier aan de chipindustrie Besi wel een grote winnaar. Beleggers reageerden buitengewoon positief op de cijfers en vooruitzichten die Besi naar buiten bracht. Ook informatieleverancier RELX en verzekeraar Delta Lloyd openden de boeken.

Door ANP - 23-2-2017, 15:54 (Update 23-2-2017, 15:54)

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde omstreeks 15.45 uur een plusje van 0,1 procent bij 499,60 punten. De MidKap met daarin Besi steeg 0,9 procent tot 733,63 punten. In Parijs werd een winst behaald van 0,2 procent, Londen was vlak en Frankfurt daalde 0,2 procent.

Besi was met afstand de sterkste stijger bij de middelgrote fondsen in Amsterdam, met een winst van 10,4 procent. De nieuwe orders tot nu toe in het eerste kwartaal overtreffen die van het voorgaande periode ,,aanzienlijk''. Volgens het bedrijf valt de omzet naar verwachting in het eerste kwartaal 15 tot 20 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal. Analisten gaven aan dat de cijfers veel beter waren dan gedacht.

ArcelorMittal

RELX won 0,8 procent in de AEX. Het bedrijf kondigde aan dat in 2016 meer winst en omzet is geboekt en dat het dividend wordt verhoogd. Voor dit jaar wordt op een verdere stijging van de resultaten gerekend.

De hoofdindex werd aangevoerd door ArcelorMittal, die er 2,2 procent bijkreeg. Het staalconcern gaat zijn zogeheten 'long steel'-activiteiten in Brazilië samenvoegen met die van branchegenoot Votorantim. Verzekeraar NN Group (min 2 procent) stond onderaan in de AEX. Delta Lloyd, de overnameprooi van NN, steeg licht in de MidKap.

Euro

Ook elders in Europa waren er veel bedrijven die met cijfers kwamen. Zo leverde autoconcern PSA Peugeot Citroën, dat Opel wil overnemen, in Parijs 0,5 procent in, ondanks een zeer sterke winstgroei. In Londen won mijnbouwer en grondstoffenhandelaar Glencore meer dan 6 procent, na een hogere winst en fors lagere schuld in 2016. De Britse bank Barclays ging na publicatie van de jaarcijfers aanvankelijk omhoog, maar het aandeel noteerde later op de dag een verlies van bijna 4 procent.

De euro was 1,0580 dollar waard, tegen 1,0541 dollar bij het slot in Europa een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,1 procent tot 54,70 dollar en Brent won eveneens 2,1 procent, bij 57,02 dollar per vat.