ANP Wall Street opent vlak

NEW YORK - De beurzen in New York zijn donderdag vrijwel onveranderd aan de handel begonnen. Er worden nog wat bedrijfsresultaten verwerkt door beleggers op Wall Street. Verder is er weinig richtinggevend nieuws voorhanden om de handel te sturen.

Door ANP - 23-2-2017, 15:48 (Update 23-2-2017, 15:48)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 0,2 procent hoger op 20.817 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,2 procent vooruit, bij 2368 punten. Technologiebeurs Nasdaq bleef vlak op 5862 punten.

De Dow bereikte woensdag nog een opmerkelijke mijlpaal. De graadmeter met dertig toonaangevende fondsen eindigde voor de negende handelsdag op rij op een recordslotstand. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 1987.

Tesla ging in de eerste handelsminuten circa 4 procent omlaag. De producent van elektrische auto's meldde woensdag nabeurs dat het afgelopen kwartaal in de rode cijfers is beland, maar dat de omzet flink is gestegen dankzij een sterk toegenomen verkoop.