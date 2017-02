Transavia test betaalapp ABN AMRO

AMSTERDAM - Transavia zint op verdere uitbreiding van zijn dienstverlening via social media. De luchtvaartmaatschappij test de komende drie maanden of passagiers ermee geholpen zijn als zij online aankopen direct kunnen afrekenen via Tikkie, een betaalapp van ABN AMRO.

Door ANP - 23-2-2017, 15:04 (Update 23-2-2017, 15:04)

Klanten kunnen de klantenservice van Transavia al langer bereiken via WhatsApp en Facebook Messenger, bijvoorbeeld om naast hun ticket ook nog een koffer of stoelreservering bij te boeken. Vanaf 28 februari krijgen zij in dat geval direct een betaalverzoek via Tikkie, een app die automatisch doorlinkt naar betaaldienst iDeal.

Transavia is naar eigen zeggen het eerste bedrijf dat Tikkie uitprobeert. ,,Onze passagiers vinden snelheid en het geboden gemak door technologie erg belangrijk. We maken met Tikkie het betaalproces nog eenvoudiger'', aldus commercieel directeur Erik-Jan Gelink.