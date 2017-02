2016 veilig jaar voor Rotterdamse haven

ROTTERDAM - Met precies 29.022 bezoekende zeeschepen aan de Rotterdamse haven is vorig jaar welgeteld één ernstig ongeluk geregistreerd. Havenbedrijf Rotterdam betitelt de haven in 2016 daarmee als ,,uitermate veilig’’. De nautische jaarcijfers maakte Rijkshavenmeester René de Vries donderdag bekend aan boord van de Nieuwe Maze, het vlaggenschip van het havenbedrijf.

Het aantal schepen dat de Rotterdamse haven bezocht is met 120 gedaald, passend bij het iets minder succesvolle jaar 2016.

Dat ene, ernstige ongeluk betrof een binnenvaartschip dat strandde in het Breediep en leksloeg. Daarbij kwam 30 kubieke meter olie in het water. In totaal waren er ook nog 158 minder ernstige ongelukken en kleinere incidenten. Dat aantal is volgens het havenbedrijf gering in verhouding tot de 800.000 en 900.000 scheepvaartbewegingen in 2016. Op dat aantal werden 201 waterverontreinigingen geconstateerd en 504 processen-verbaal opgemaakt voor allerhande overtredingen.

Cyberaanvallen

Het havenbedrijf heeft ook te maken met toenemende bedreigingen zoals de cyberaanvallen op digitale systemen in de Rotterdamse haven, zowel bij bedrijven als overheidsinstanties. Daarom wordt een bewustwordingscampagne gevoerd onder de circa zevenhonderd bedrijven die zijn aangesloten bij de koepelorganisatie Deltalinqs.

,,We hebben in het Rotterdamse havengebied alleen al veertig radarantennes staan. Als die gehackt worden, dan heb je een probleem’’, aldus de havenmeester. De Vries zegt niet te willen leren ,,op de harde manier’’ en daarom wordt in de Rotterdamse haven preventief gehandeld.

Vluchtelingen

Het havengebied heeft tevens te maken met een toenemend aantal pogingen van economische vluchtelingen dat per schip vanuit Rotterdam naar het Verenigd Koninkrijk wil reizen. Vooral rond de ferry-terminals is daarom het toezicht verscherpt, zijn hogere hekken geplaatst en prikkeldraad aangebracht om indringers te ontmoedigen.

Havenbedrijf Rotterdam noteerde vorig jaar een licht gedaalde goederenoverslag. De omzet bleef stabiel op 675,4 miljoen euro en de winst steeg door kostenbesparingen met 5 procent tot 222,2 miljoen euro.