ANP Beurs Amsterdam opent licht lager

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is donderdag licht lager geopend. Beleggers op het Damrak verwerkten cijfers van verzekeraar Delta Lloyd, informatieleverancier RELX en chipbedrijf Besi. Ook elders in Europa is het vrij druk wat betreft kwartaalrapportages.

Door ANP - 23-2-2017, 9:19 (Update 23-2-2017, 9:19)

De AEX-index noteerde kort na aanvang 0,1 procent lager op 498,71 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 731,18 punten. In Parijs werd een winst behaald van 0,1 procent, maar Frankfurt verloor 0,1 procent en Londen daalde 0,2 procent.

RELX stond bij de sterkste stijgers in de AEX met een plus van 0,8 procent. Het bedrijf kondigde aan dat in 2016 meer winst en omzet is geboekt en dat het dividend wordt verhoogd. Voor dit jaar wordt op een verdere stijging van de resultaten gerekend.

Besi was met afstand de grootste winnaar in de MidKap met een winst van 9 procent. De nieuwe orders tot nu toe in het eerste kwartaal overtreffen die van het voorgaande periode ,,aanzienlijk''. Volgens de toeleverancier aan de chipindustrie valt de omzet naar verwachting in het eerste kwartaal 15 tot 20 procent hoger uit dan in het vierde kwartaal.