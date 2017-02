Winstgroei voor Delta Lloyd

AMSTERDAM - Delta Lloyd heeft de winst vorig jaar flink zien groeien. Dat maakte de verzekeraar, waarop NN Group (Nationale-Nederlanden) een overnamebod heeft gedaan, donderdag bekend.

Door ANP - 23-2-2017, 8:07 (Update 23-2-2017, 8:07)

Het nettoresultaat kwam uit op 231 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 128 miljoen euro. Het bruto operationeel resultaat daalde met 3 procent tot 915 miljoen euro. De solvabiliteitsratio kwam uit op 143 procent, aan de onderkant van de doelstelling van Delta Lloyd. Dat kwam onder meer door ,,ongunstige levensduurontwikkelingen''.

Onlangs bleek dat NN zijn overnamebod, van 5,40 euro per aandeel, op Delta Lloyd doorzet. De bieding wordt bij de aandeelhouders aanbevolen door het bestuur van Delta Lloyd. Als gevolg van het bod schrapt Delta Lloyd zijn slotdividend over 2016, omdat daardoor de prijs die NN betaalt per aandeel omlaag zou gaan.