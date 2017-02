Kleine minnen op beurzen Azië

TOKIO - De beurzen in het Verre Oosten lieten donderdag kleine koersverliezen zien. Aziatische beleggers verwerkten de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve. In Tokio kreeg de handel wat tegenwind door de iets sterkere Japanse yen.

Door ANP - 23-2-2017, 8:03 (Update 23-2-2017, 8:03)

De Nikkei-index sloot licht lager op 19.371,46 punten. Uit de notulen bleek dat veel beleidsmakers van de Fed het gepast vinden om vrij spoedig opnieuw over te gaan tot een renteverhoging. In maart houdt de Fed weer een beleidsvergadering.

In Tokio verloor autoconcern Nissan 0,6 procent. Topman Carlos Ghosn geeft de dagelijkse leiding uit handen aan medebestuurder Hiroto Saikawa. Ghosn kan zich dan focussen op het in rustiger vaarwater brengen van het overgenomen Mitsubishi. Ghosn is tevens bestuursvoorzitter van Renault.

In Hongkong zakte de Hang Seng in de tussentijdse handel 0,5 procent. In Seoul ging de Kospi een fractie omlaag.

In Sydney daalde de All Ordinaries 0,3 procent. Qantas Airways deed het goed op de Australische beurs met een koersstijging van 5,4 procent. De luchtvaartmaatschappij zag in de eerste helft van haar boekjaar de winst minder sterk dalen dan het bedrijf had verwacht.