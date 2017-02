Volksbank wint terrein op hypotheekmarkt

UTRECHT - De Volksbank, het vroegere SNS, heeft in 2016 terrein teruggewonnen op de Nederlandse hypotheekmarkt. Het marktaandeel van de bank in nieuw afgesloten hypotheken nam sterk toe, van 4,1 naar 5,7 procent. Dat blijkt uit de donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de staatsbank.

De Volksbank sloot het jaar af met een nettowinst van 329 miljoen euro. Dat is ruim 5 procent minder dan in 2015. De daling is mede het gevolg van afboekingen ter waarde van 36 miljoen euro op oude hypotheken.

Daarnaast is een eenmalige voorziening van 24 miljoen euro voor reorganisatiekosten in het resultaat verwerkt. De Volksbank kondigde eind vorig jaar aan dat de komende vier jaar tussen de achthonderd en negenhonderd banen komen te vervallen.