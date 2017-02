Tesla duikt weer in rode cijfers

PALO ALTO - Tesla is vorig kwartaal opnieuw in de rode cijfers gedoken, nadat er in het derde kwartaal voor het eerst sinds tijden zwarte cijfers werden geschreven. Doordat er flink meer auto's werden verkocht heeft de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens de omzet wel stevig opgevoerd, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Door ANP - 22-2-2017

Het verlies bedroeg ruim 121 miljoen dollar (115 miljoen euro). Daarmee heeft Tesla wel minder verlies geleden dan in de laatste drie maanden van 2015, toen de min nog op 320 miljoen dollar uitkwam. Tesla staat erom bekend flink te investeren waardoor het vaak grote verliezen in de boeken zet. Het bedrijf heeft zijn omzet afgelopen kwartaal mede hierdoor wel met zo'n 71 procent kunnen opschroeven tot dik 1,7 miljard dollar.

Tesla denkt in de eerste helft van 2017 opnieuw zo'n 50.000 wagens aan de man te brengen. Het bedrijf rekent er daarbij nog altijd op in de loop van dit jaar zijn nieuwe goedkopere Model 3 op de markt te brengen. Sommige marktkenners hadden eerder hun twijfels geuit over de haalbaarheid van die doelstelling.