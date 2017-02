Licht lagere opening op Wall Street

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine verliezen aan de dag begonnen. Beleggers lijken een adempauze in te lassen nadat dinsdag andermaal nieuwe recordstanden werden bereikt. Voorbeurs opende nog een aantal bedrijven de boeken.

Door ANP - 22-2-2017, 15:47 (Update 22-2-2017, 15:47)

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent in de min op 20.706 punten. De brede S&P 500 zakte eveneens 0,2 procent naar 2360 punten en technologiebeurs Nasdaq ging 0,1 procent omlaag, bij 5859 punten.

Mogelijk geven de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve de handel gedurende de sessie nog enige kleur. Daaruit wordt mogelijk meer duidelijk over eventuele rentestappen.

Garmin won in de eerste handelsminuten meer dan 8 procent. De navigatiespecialist wist zijn de omzet en winst in het afgelopen kwartaal op te voeren en overtrof de verwachtingen van analisten. De onderneming deed goede zaken met onder meer navigatiediensten voor vliegtuigen en schepen en producten als sporthorloges.