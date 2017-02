Brandstof en groenten fiks duurder in januari

LUXEMBURG - Stijgende prijzen van auto- en verwarmingsbrandstoffen en groenten waren de voornaamste oorzaken van de flink oplopende inflatie in de eurolanden in januari. Dat blijkt uit definitieve cijfers die statistiekbureau Eurostat woensdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 22-2-2017, 11:12 (Update 22-2-2017, 11:12)

Het gemiddelde prijsniveau voor consumenten in de eurolanden lag in januari 1,8 procent hoger dan een jaar eerder. Dat komt overeen met een eerste raming die eind januari werd gepubliceerd. In december lag de inflatie met 1,1 procent nog een stuk lager.

Met name aan autobrandstoffen waren consumenten flink meer kwijt. De prijzen aan de pomp lagen gemiddeld 14 procent hoger dan een jaar eerder. Stookolie was ruim een kwart duurder dan in januari 2016. Ook de prijzen van groenten hadden met een stijging van bijna 10 procent een opdrijvend effect op de inflatie.