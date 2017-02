Energieconcern RWE schrijft miljarden af

ESSEN - Het Duitse energieconcern RWE zet in totaal voor 4,3 miljard euro aan afwaarderingen op krachtcentrales in Europa in de boeken vanwege de lage energieprijzen. Dat liet RWE woensdag weten.

Door ANP - 22-2-2017, 10:05 (Update 22-2-2017, 10:05)

Het overgrote deel van de afboekingen komt voor rekening van centrales in Duitsland. Verder gaat RWE dit jaar 6,8 miljard euro betalen voor het opruimen van nucleair afval in Duitsland. Door alle lasten wordt over heel 2016 een nettoverlies geleden van 5,7 miljard euro. RWE keert over 2016 geen dividend uit.

Het concern bracht vorig jaar zijn divisie voor hernieuwbare energie Innogy naar de beurs. RWE heeft nog een meerderheidsbelang in dat bedrijf, waar ook het Nederlandse Essent bij hoort.