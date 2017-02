AEX doorbreekt 500 puntengrens

ANP AEX doorbreekt 500 puntengrens

AMSTERDAM - De beurs in Amsterdam is woensdag hoger aan de handelsdag begonnen, waarbij hoofdindex AEX de grens van 500 punten doorbrak. Dat was voor het eerst sinds augustus 2015. Ook elders in Europa stonden plussen op de koersenborden, in navolging van nieuwe records op Wall Street.

Door ANP - 22-2-2017, 9:13 (Update 22-2-2017, 9:13)

De AEX-index stond kort na de openingsbel 0,4 procent in de plus op 500,34 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 729,10 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs dikten tot 0,4 procent aan.

Op Beursplein 5 openden informatieleverancier Wolters Kluwer, verzekeraar ASR en producent van elektromagnetische componenten Kendrion de boeken. Hoofdfonds Wolters Kluwer steeg 1,6 procent. Het concern boekte vooral in Europa betere resultaten, in Amerika was de vergelijkingsbasis ,,uitdagend''. De omzet kwam afgelopen jaar uit op 4,3 miljard euro. Dat is 2 procent meer dan een jaar eerder.