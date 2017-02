ABB ontdekt grote fraudezaak in Korea

ZÜRICH - Het Zweeds-Zwitserse technologieconcern ABB heeft een grote fraudezaak in Zuid-Korea ontdekt en neemt daarvoor een last van 100 miljoen dollar. De verdachte, een financieel werknemer in Korea, is sinds 7 februari spoorloos.

De boekhouder zou documenten hebben vervalst en met anderen hebben samengewerkt om ABB ,,op omvangrijke wijze'' te bestelen van fondsen. Er is een strafrechtelijk onderzoek geopend door de Koreaanse autoriteiten. Ook de internationale opsporingsdienst Interpol is bij de zaak betrokken.

Vanwege de zaak loopt de publicatie van het jaarverslag mogelijk vertraging op. Die stond voor vrijdag op de rol, maar het zal nu uiterlijk medio maart worden uitgebracht.