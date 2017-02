Nikkei vlak in hogere regio

TOKIO - De aandelenbeurs in Tokio is woensdag vrijwel onveranderd de handel uit gegaan. Elders in het Verre Oosten gingen graadmeters juist omhoog. Beleggers reageerden onder meer op positieve geluiden over de Europese industriële activiteiten. Verder kreeg de handel steun van de aanhoudende opmars van de beurzen op Wall Street.

Door ANP - 22-2-2017, 7:31 (Update 22-2-2017, 7:31)

De Nikkei-index in Japan eindigde de sessie onveranderd op 19.379,87 punten. Beleggers waren wat afwachtend door de waardestijging van de yen. Opvallend was de stevige koerswinst van het geplaagde techbedrijf Toshiba (plus 22 procent). Volgens mediaberichten zou onder meer de Taiwanese chipmaker TSMC (min 0,8 procent) azen op de chipdivisie van Toshiba.

De Kospi in Seoul eindigde de sessie met een winst van 0,2 procent, terwijl de All Ordinaries in Sydney 0,3 procent aandikte. De Hang Seng in Hongkong stond tussentijds 0,8 procent hoger.