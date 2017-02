Pluimveehouders boos op supermarkten

BARNEVELD - Pluimveehouders zijn boos op de supermarkten omdat die een slaatje zouden slaan uit de ophokplicht voor vrije uitloopkippen en daardoor extra winst maken over de rug van consumenten en de pluimveesector. Dat liet de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) dinsdag weten.

Door ANP - 21-2-2017, 20:53 (Update 21-2-2017, 21:14)

Volgens de NVP krijgen pluimveehouders door de aanhoudende vogelgriepdreiging en ophokplicht gemiddeld ruim een derde minder betaald voor hun vrije uitloopeieren omdat die vanwege Europese regels tijdelijk niet zo mogen heten. Maar de supers verkopen ze wel voor de reguliere prijs van vrije uitloopeieren, aldus de organisatie. Daardoor wordt zowel consument als pluimveehouder benadeeld.

De NVP stelt dat dit over de gehele linie in de supermarktsector gebeurt. De bond beraadt zich op stappen, maar hoopt vooral op maatschappelijke verontwaardiging over de integriteit van supers in deze kwestie. De pluimveehouders willen dat de supermarkten eerlijke handel bedrijven.