Sarkozy bestuurslid bij hotelketen Accor

PARIJS - De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy wordt bestuurslid van het Franse hotelconcern Accor. Hij zal daar leiding krijgen over een nieuw comité voor de internationale strategie van Accor.

Door ANP - 21-2-2017, 20:00 (Update 21-2-2017, 20:00)

Sarkozy werd unaniem goedgekeurd tot bestuurder, aldus het bedrijf dinsdag. Volgens Accor is de grote kennis van Sarkozy over geopolitieke zaken een enorme aanwinst voor het concern. Accor is het moederbedrijf van ketens als Ibis, Mercure en Sofitel met meer dan 4000 hotels in 95 landen.

Sarkozy was tussen 2007 en 2012 president van Frankrijk. In november werd hij uitgeschakeld in de voorverkiezingen van de centrumrechtse partij Les Républicains voor de Franse presidentsverkiezingen.