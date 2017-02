'Bescherming tegen overnames niet gratis'

AMSTERDAM - Aan extra barrières ter bescherming van grote Nederlandse bedrijven als Unilever tegen overnames door buitenlandse partijen, hangt een prijskaartje. Daarvoor waarschuwt hoogleraar economie Sweder van Wijnbergen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Door ANP - 21-2-2017, 16:45 (Update 21-2-2017, 16:45)

Extra waarborgen voor bijvoorbeeld werkgelegenheid kunnen volgens de professor helpen om potentiële kopers zand in de motor te strooien. Maar tegelijkertijd schrikt het buitenlandse investeerders af. Daardoor wordt het voor de bedrijven bijvoorbeeld moeilijker om op de beurs kapitaal op te halen en dat kan Nederland op de langere termijn ook veel economische bedrijvigheid en werkgelegenheid kosten.

Het hele dilemma rond beschermingsconstructies werd vrijdag extra actueel, toen levensmiddelengigant Kraft Heinz interesse toonde om branchegenoot Unilever in te lijven. Dat bedrijf is een grote werkgever in Nederland.

Henk Kamp

Minister Henk Kamp van Economische Zaken zei vorige week dat hij voortaan het laatste woord wil over overnames van grote telecombedrijven. Ook onderzoekt de bewindsman of hij extra regels kan maken voor de postdienst, in reactie op eerdere pogingen van buitenlandse bedrijven om KPN en PostNL in te lijven.

Van Wijnbergen vindt een directe stem van de overheid in dit soort zaken onwenselijk. Hij vindt ook dat Den Haag zich hier te veel laat leiden door populisme. ,,Het is helemaal niet zo erg als KPN in buitenlandse handen zou komen. Het netwerk van het bedrijf ligt er dan toch nog steeds. Dat gaat niet verloren.''

Argumenten

Van Wijnbergen vindt het in dit soort gevallen vooral belangrijk dat goed wordt gekeken of wel op basis van de juiste argumenten voor een overname wordt gekozen. Hij stelt daarbij vraagtekens bij de torenhoge bonussen die topmannen soms opstrijken bij het slagen van dergelijke deals. ,,Het belang van de aandeelhouders is ook niet altijd hetzelfde als het belang van de onderneming'', aldus de hoogleraar.

Kraft Heinz trok het fusievoorstel met Unilever afgelopen weekend weer in, maar volgens analisten is er nog steeds ruimte voor een deal in de toekomst tussen beide partijen.