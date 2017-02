Uitzendwerk in de lift in eerste weken 2017

AMSTERDAM - De vraag naar uitzendkrachten is in de eerste weken van 2017 verder toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die brancheorganisatie ABU dinsdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 21-2-2017, 10:48 (Update 21-2-2017, 10:48)

Uitzendkrachten draaiden in periode 1 (week 1-4) 4 procent meer uren dan een jaar eerder. Ook de omzet van uitzendbedrijven nam met 4 procent toe.

De sterkste stijging werd gemeten in de industriële sector waar 8 procent meer werk was voor tijdelijk personeel. In de technische sector steeg de vraag naar uitzendkrachten met 5 procent. In de administratieve sector namen de uitzenduren met 1 procent af.