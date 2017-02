Economie trekt aan in Duitsland en Frankrijk

LONDEN - De economische situatie in Duitsland en Frankrijk, de twee grootste economieën van het eurogebied, is afgelopen maand verbeterd. Ook de eurozone als geheel liet in februari een aantrekkende groei zien. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die onderzoeksbureau Markit dinsdag heeft gepubliceerd.

Door ANP - 21-2-2017, 10:47 (Update 21-2-2017, 10:47)

De cijfers over Duitsland wijzen op een aantrekkende groei in zowel de industrie als de dienstensector. In Frankrijk ging het groeitempo in de industrie wat omlaag. Een veel sterkere ontwikkeling in de dienstensector zorgde ervoor dat de samengestelde graadmeter van de groei toch het hoogste niveau in zes jaar bereikte

Ook voor de gehele eurozone rapporteerde Markit een verbetering van de economische ontwikkelingen. Daarbij ging het groeitempo in de dienstensector sterker omhoog dan dat in de industrie. Afzonderlijke cijfers over Nederland werden niet vermeld.