Nikkei met winst de handel uit

ANP Nikkei met winst de handel uit

TOKIO ( - ) - De aandelenbeurs in Japan is dinsdag met winst gesloten. Elders in Azië was het beeld gemengd. Beleggers moesten het doen zonder impuls van Wall Street, waar vanwege de viering van President's Day de beurzen gesloten bleven.

Door ANP - 21-2-2017, 7:36 (Update 21-2-2017, 7:36)

De Nikkei-index eindigde de sessie met een winst van 0,7 procent op 19.381,44 punten. Opvallend was de koerswinst voor Nippon Paper van bijna 7 procent. De papierproducent gaat naar verluidt de prijzen voor zijn producten tot wel 20 procent verhogen. Het geplaagde techconcern Toshiba behoorde met een verlies van 1,4 procent tot de sterkere dalers.

De Kospi in Seoul eindigde met een winst van 0,9 procent. De Hang Seng in Hongkong noteerde tussentijds 0,4 procent lager. De All Ordinaries in Sydney leverde 0,1 procent in.