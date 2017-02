1,4 miljoen boekingen via Airbnb

AMSTERDAM - Circa 1,4 miljoen mensen boekten afgelopen jaar een verblijf in Nederland via verhuurderswebsite Airbnb. Daarbij hadden zij de keuze uit de woning of een deel van de woning van circa 31.000 actieve verhuurders. Dat meldde Airbnb dinsdag in een rapport over 2016.

Door ANP - 21-2-2017, 6:59 (Update 21-2-2017, 6:59)

Gemiddeld stelden de verhuurders in 2016 hun woning 28 dagen beschikbaar en ze verdienden daarmee afgelopen jaar door de bank genomen 3000 euro. Bezoekers bleven gemiddeld 3,5 nacht in een van de Nederlandse woningen.

Volgens de verhuursite geven reizigers die via Airbnb boeken gemiddeld meer uit dan reizigers die gebruik maken van traditionele accommodaties. Airbnb schat de uitgaven van de gasten afgelopen jaar op 607 miljoen euro. Daarbovenop werd 188 miljoen euro betaald aan verblijfkosten. Daarmee werd volgens de site een impuls van 800 miljoen euro gegeven aan de Nederlandse economie.

Airbnb werd in 2008 opgericht in de Verenigde Staten. Sindsdien is het bedrijf, dat mensen in staat stelt hun eigen woningen te verhuren aan toeristen, explosief gegroeid. Onomstreden is Airbnb niet. Onder meer het stadsbestuur van Amsterdam wil de verhuur van woningen via Airbnb aan banden leggen.