Piloten Air France akkoord met budgetdochter

PARIJS - Piloten van Air France zijn tijdens een referendum in meerderheid akkoord gegaan met het plan voor de oprichting van een nieuw dochterbedrijf met lagere kosten. Dat moet met ingang van komend najaar op een aantal verlieslatende routes gaan proberen marktaandeel terug te winnen op met name luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio.

Door ANP - 20-2-2017, 19:02 (Update 20-2-2017, 19:02)

Aan het referendum deed 74 procent van de piloten mee. Vakbond SNPL maakte bekend dat 58 procent van de stemmers akkoord is met het plan. De bond gaat nu met de luchtvaartmaatschappij in gesprek over de precieze invulling. Van een ,,carte blanche" voor Air France is volgens SNPL geen sprake.

In het nieuwe bedrijf wordt een beperkt deel van de vloot van Air France ondergebracht. De vliegtuigen zullen bestuurd worden door piloten van Air France, die werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als hun collega's elders in het bedrijf. Met name nieuw, goedkoper cabinepersoneel moet het verschil gaan maken.