Wall Street dicht vanwege President's Day

ANP Wall Street dicht vanwege President's Day

NEW YORK - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag gesloten vanwege de viering van President's Day. De handel op Wall Street zal dinsdag weer aanvangen.

Door ANP - 20-2-2017, 15:07 (Update 20-2-2017, 15:07)

De Dow-Jonesindex eindigde vrijdag nagenoeg onveranderd op 20.624,05 punten. De brede S&P 500 klom 0,2 procent tot 2351,15 punten. De technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent bij 5838,58 punten.

Levensmiddelenconcern Kraft Heinz was vrijdag een uitblinker op Wall Street met een plus van 10,6 procent. Kraft Heinz had een fusievoorstel gedaan aan Unilever, dat dit echter resoluut van de hand wees. Zondag trok Kraft Heinz dit voorstel weer in na ,,vriendschappelijk'' overleg met Unilever.